Покупать б/у вещи становится модно: люксовые бренды все чаще ищут на ресейл-платформах

Даже состоятельные люди не желают переплачивать за дорогие одежду и аксессуары.

Модный журнал Glamour опубликовал статью о том, что в ближайшие годы перепродажа дизайнерской одежды, обуви и аксессуаров обгонит рынок новых товаров. То есть покупать б/у вещи станет более модным и популярным занятием, чем это есть сейчас. Издание указывает на то, что западные ресейл-платформы, появившиеся в интернете около 10 лет назад, сейчас превратились в компании с огромным денежным оборотом.

Причины таких изменений называются следующие. Во-первых, поколение миллениалов и совсем молодые люди прекрасно чувствуют себя, не владея вещью постоянно. Они легко покупают, а затем продают ношенную всего несколько раз одежду, пользуются велопрокатом и каршерингом. Во-вторых, активно развивается экодвижение, которое распространяет информацию о вредности производства одежды для природы. А третья и главная причина состоит в том, что даже обеспеченные люди стремятся покупать качественные вещи, не переплачивая. Об этом говорят данные проведенных в мире исследований.

В России в последние годы тоже стали появляться ресейл-платформы, и сейчас их обороты стремительно растут.

«Первый год у нас совсем не было продаж, — рассказал основатель крупнейшей российской онлайн-платформы по перепродаже люксовых вещей Oskelly Альберт Осканов. — Люди боялись покупать бывшие во владении вещи и продавать элементы своего гардероба: «А что подумают мои знакомые? Они ведь могут подумать, что я испытываю финансовые сложности, раз я зарабатываю на своем гардеробе или если я покупаю на ресейле». Сейчас это изменилось. В 2019-ом у нас — утроение объемов продаж по сравнению с 2018 годом». «Количество продавцов за прошлый год у нас увеличилось на 25 процентов, а покупателей — на 8», — добавила основательница магазина Second Friend Store Анна Любан.

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Стоит отметить, что ресейл-платформы отличаются от привычного обывателю сайта Avito. На них легче найти вещь нужного бренда из нужной коллекции. К тому же магазин сам организует химчистку, доставку и проверку подлинности товара. Эти плюсы в сочетании с кризисом, который ударил по индустрии моды во время пандемии коронавируса, определенно сменят приоритеты модников на перепродажу брендовых вещей.