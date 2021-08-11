И это после свиданий с Курбаном: Тата Блюменкранц поделилась совместным фото с Ксенией Бородиной

Бывшая участница проекта «Дом-2» Тата Блюменкранц явно испытывает чувство ностальгии. Красотка поделилась в Instagram совместным фото с ведущей проекта Ксенией Бородиной.

Снимок был сделан под Новый год. Тата Блюменкранц и Ксения Бородина позируют в красивых платья у наряженной елочки.

Запечатлены они почти в обнимку, словно добрые подружки.

«Кто помнит нас такими? Фото с новогоднего шоу. Столько всего изменилось за эти годы, даже не верится. Свадьбы, дети, разводы, новые друзья и увлечения… Как будто фото из прошлой жизни», — подписала кадр Тата Блюменкранц.

Пикантность ситуации в том, что во время бракоразводного процесса Ксении Бородиной Тата Блюменкранц вовсю общалась с теперь уже бывшим мужем ведущей «Дома-2» Курбаном Омаровым. Именно это обстоятельство ей припомнили подписчики под снимком с Ксенией Бородиной.

«Зачем ты увела ее мужа?», «Он бы не повелся на Тату, разве что только на одну ночь! А так, с Бородиной Тата рядом и не стояла (ну только на этом фото)», «Почему ты все время про Ксюшу пишешь, настолько серая жизнь?» — высказываются в Сети.

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