«Ну, а теперь знакомьтесь ближе»: Арзамасова рассекретила царственное имя своего крохи-сына

Звезда «Папиных дочек» выписалась из роддома и сейчас радуется материнству дома.

26-летняя Лиза Арзамасова впервые стала мамой 14 августа, подарив сына 47-летнему мужу Илье Авербуху. Пара долго скрывала имя малыша, заявляя, что до конца они не определились с выбором. И вот актриса решилась раскрыть секрет.

Выписавшись через неделю пребывания из роддома, Арзамасова запечатлела сына в домашней обстановке, нарядив его в милый костюмчик в крапинку. А также сделала пост про имя наследника.

«Ну, а теперь знакомьтесь ближе. Наш Лев Ильич! Левушка», — написала Арзамасова в Instagram.

Артистка украсила свое сообщение трогательной фотографией с малюсенькой ножкой ребенка, которую держала в ладошке.

Одним из первых на пост отреагировал музыкант Владимир Левкин, который поставил под снимком малыша значок эмодзи в виде огня.

«Царственное имя!», «Как царя зверей назвали, красиво», «Здорово, красивое имя», «Малышу идет, сильным будет мальчик», — прокомментировали фолловеры.

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