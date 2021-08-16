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«Малыш весом 3800 и ростом 53 см»: Арзамасова раскрыла подробности о своем ребенке

Лиза Арзамасова 15 августа впервые стала мамой.

«Малыш весом 3800 и ростом 53 см»: Арзамасова раскрыла подробности о своем ребенке
Лиза Арзамасова. Фото: Global look press

15 августа 26-летняя Лиза Арзамасова родила своему мужу 47-летнему Илье Авербуху второго наследника. Фигурист уже воспитывает 17-летнего сына Мартина от первой жены спортсменки Ирины Лобачевой, а вот у актрисы это первый ребенок.

Звезда «Папиных дочек» поделилась со своими поклонниками первым кадром с малышом из роддома, однако лицо новорожденного артистка показывать не стала. И вот через день Лиза Арзамасова подала вторую весточку из клиники.

Она запечатлелась в палате роддома на кровати и раскрыла метрики своего мальчика.

«Дорогие друзья! Спасибо вам до неба за все поздравления, за все добрые слова и пожелания! Сегодня уже есть силы на подробности. А в сам день рождения Чуда были одни эмоции.

У нас с Ильей Авербухом родился сын! 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!» — написала Елизавета Арзамасова в Instagram.

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