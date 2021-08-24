«Мы дома»: Арзамасова запечатлела нарядного новорожденного сына в уютной кроватке с балдахином

Лиза Арзамасова накануне выписалась из роддома после появления на свет первенца от Ильи Авербуха. В медучреждение за ней приехал любимый муж и его 17-летний сын Мартин. Парень живет вместе с отцом и мачехой и хорошо ладит с ней.

Всего в клинике Арзамасова пролежала неделю и в настоящий момент наслаждается материнством дома. В личном блоге звезда показала первые кадры с малышом в его собственной кроватке, которая оказалась округлой формы и с балдахином.

«Мы дома», — написала Лиза в Instagram.

Сыночка Лиза облачила в белый костюмчик в крапинку с шапочкой-колпачком и рубахой-коконом. Звезда рассказала, что этот наряд стал для нее открытием и спасением.

«Кладешь сына внутрь кокона, застегиваешь молнию и готово», — восхитилась «папина дочка».

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