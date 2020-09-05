Рукава-буфы и глубокие вырезы: как подчеркивают талию с помощью модных платьев Собчак, Маликова и другие звезды

В этом сезоне женственность в приоритете, мировые подиумы блистали романтическими моделями, которые максимально подчеркивают достоинства фигуры. А платья с акцентом на талии вышли на первый план актуальных фэшн-образов. Какие из них выбрали звезды, рассмотрим вместе с модным экспертом Анной Бжедуговой.

Легкое длинное платье с декольте и на пояске – нестареющая классика, которой отдали предпочтение Виктория Боня и Ксения Собчак.

«Виктория может похвастаться точеной фигурой, но если бы она испытывала сомнения по поводу своих форм, то пояс контрастного цвета помог бы ей визуально сделать талию еще более тонкой, что на пять с плюсом удалось Ксении – она выглядит сногсшибательно», — восхитилась наша собеседница.

В этом же направлении двигалась и Настасья Самбурская. Анна уверена, что легкое приталенное платье в цветочек – вариант на все случаи жизни в теплый день. Однако звезда «Универа» допустила небольшую стилистическую оплошность – переборщила с акцентами.

«Если приталенный силуэт и глубокое декольте смотрятся приятно и подчеркивают изящество женской фигуры, то открытые плечи – деталь уже лишняя. Прежде всего потому, что здесь и так много акцентов, кроме того, широкая линия плеч спортивной Анастасии вместе с подчеркнуто тонкой талией смотрится уже не совсем гармонично», — заметила эксперт.

Однако, есть и другой способ сделать акцент на плечи так, чтобы он идеально дополнял подчеркнутую талию – это пышные рукава, которые сейчас как раз очень актуальны.

Анна Бжедугова выделила здесь платья Стеши Маликовой, Полины Гагариной и Юлии Михалковой.

«Они выглядят великолепно в таких моделях. Пышные рукава, несмотря на габариты, только подчеркивают изящество девушек, а на контрасте с линией талии формируют силуэт песочных часов», — заметила Анна Бжедугова.

«Что касается декольте, то не зря все звезды в нашей подборке сделали такой выбор. Проблема с классическим вырезом в том, что он делает силуэт более квадратным. Более низкий вырез, особенно глубокий V-образный, лучше, потому что он разделяет область и привлекает внимание к вашему лицу», — добавила фэшн-специалист.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО, работала в журнале Vogue Россия, начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.