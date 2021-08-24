«Такие события всегда радость»: экс-избранник Равшаны Курковой Илья Бачурин поздравил ее с рождением сына

Продюсер и актриса были вместе три с половиной года, их разрыв шокировал поклонников.

В этот вторник, 24 августа, в Москве в рамках кинофестиваля Strelka Film Festival by Kion состоялся премьерный показ триллера «Коса» режиссера Игоря Волошина.

В числе гостей светского мероприятия был продюсер, основатель кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин. Общаясь с журналистами, он рассказал, что рад за свою бывшую избранницу Равшану Куркову, которая не так давно рассекретила свое материнство, сообщив, что у нее родился сын.

«Такие события всегда радость, это жизнь во всем ее многообразии», — отметил Илья Бачурин.

Он добавил, что поздравил Равшану Куркову с рождением сына. Стоит отметить, что после разрыва трехлетних отношений Илья Бачурин и Равшана Куркова сумели остаться друзьями.

Перемены есть и в жизни самого Ильи Бачурина. Как рассказал продюсер, с весны этого года он занимает должность руководителя «Москонцерта».

Напомним, актриса Равшана Куркова рассекретила маленького сына несколько дней назад. Она показала наследника подписчикам микроблога, отметив, что этот год в ее жизни был самым лучшим.

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