Потрясающе стройная: Эвелина Бледанс в графитовой водолазке вышла в свет в сопровождении мужчины

51-летняя Эвелина Бледанс производит фурор при каждом появлении на публике. В среду вечером актриса стала гостьей светской премьеры фильма «Аферистка». На мероприятии звезда пришла в элегантном и вместе с тем простом и без претензий образе. Эвелина Бледанс облачилась в темные тона – графитовые водолазку и брюки, заправив их в сапоги-трубы. Сопровождал Эвелину Бледанс Валерий Николаев.

«Меня дурили цыгане, а аферистами я восхищаюсь», — высказалась Эвелина Бледанс о названии картины.

Кстати, актрису забросали вопросами по поводу смелого видео с участием Эвелины Бледанс, которое наделало много шума в Сети. В кадре звезда танцует топлесс. Как оказалось, им она отметила День стриптизера.

«Подумала, что если не выложу видео сегодня, не выложу никогда», — объяснила Бледанс.

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