Топурия в игривом платье-комбинации из шелка красиво показала грудь в глубоком декольте

34-летняя Кети Топурия насыщенно провела это лето. Следуя старой доброй традиции, звезда отметилась в родной Грузии со старшей дочкой Оливией от бывшего мужа Льва Гейхмана. Однако малышка хоть и рада была оказаться в э той солнечной гостеприимной стране, изрядно соскучилась по дому в Москве. Поэтому мама отправила наследницу в Россию, а сама улетела со вторым мужем Львом Деньговым во Францию, где продолжила отдых.

Звезда впечатлилась регионом Прованс и, в частности, коммуной Кап-д’Ай с живописными природными пейзажами и милыми кукольными домиками. Кети Топурия облачилась для прогулки по Лазурному берегу в игривый лук, выбрав шелковое платье-комбинацию длины мини и с глубоким декольте. Во время поездки в автомобиле, она сняла эротичное видео для личного блога, демонстрируя свою красивую грудь в довольно крупном ракурсе.

Позже, когда жара спала, Кети Топурия накинула сверху вязаный джемпер модного цвета фуксии. Также его называют оттенком «шокинг», о чем ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Ведущий Первого канала считает, что этот тон хорошо привлекает к себе внимание.

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