«Очень красиво»: Орбакайте в платье на бретелях оттенка «шокинг» сексуально показала рельефную ножку

Звезда позировала в Греции, куда улетела отдыхать с мужем.

Кристина Орбакайте решила в этом сезоне отдохнуть «по-взрослому», улетев в Грецию с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым. Обычно старшая наследница Аллы Пугачевой предпочитает проводить отпуск с дочкой Клавдией, но сейчас оставила девочку у мамы и рванула на курорт без нее.

Орбакайте поделилась с фолловерами кадрами, показав, как она проводит время в Греции. Не трудно было догадаться, что весьма весело. Вместе с приятелями она в один из теплых вечеров организовала посиделки на террасе, устроив мини-дискотеку под собственный хит «Пьяная вишня».

Позже Кристина выложила видео в Сеть с другими танцами. На фоне ночных огней она позировала в платье модного оттенка «шокинг» под музыку, при этом наряд эротично развивался на ветру, демонстрируя рельефные ножки артистки.

«Очень красиво», «Вы красотка!», «Обожаемая!», «Красавица, огонь», — прокомментировали видео фолловеры.

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