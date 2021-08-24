«Полоска крайне популярна»: Нетребко после советов Хромченко примерила модное платье с эффектом стройности

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала предложила в этом сезоне обратить внимание на платья в полоску. Они не только очень актуальны, но и легко справляются с задачей коррекции фигуры. Вертикальная полоска стройнит фигуру, а горизонтальная полнит.

«И вертикальная полоска, и горизонтальная, и диагональная, а также широкая и узкая, любая полоска в принципе, крайне популярна в сезоне лето-2021. Поэтому, если вам нравится, как выглядит наша героиня, вам ничто не помешает купить такое же платье. Или какой-то другой вариант полоски, который украсит только вас, потому что у каждой красавицы полоска своя», — прокомментировала ведущая.

Анна Нетребко после выхода программы с рекомендациями Эвелины Хромченко облачилась на прогулку со своими близкими в платье с эффектом стройности, который создавала вертикальная полоска. Оперная дива примерила с ним в комплект ажурные мюли и белую повязку на голову. Легкости образу певица добавила при помощи круглой сумки из соломки с цветочными элементами.

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