Тимати выпал в осадок: Топурия в супермодном топе без лифчика изящно подчеркнула яблочки-груди

34-летняя Кети Топурия 21 января родила своему возлюбленному Льву Деньгову сына Адама. Напомним, для певицы это второй ребенок. Она уже воспитывает 6-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом.

Мама двух детей моментально восстановилась после вторых родов, демонстрируя публике роскошную фигуру с тонкой талией без намека на целлюлит или лишние сантиметры. Практически сразу после появления на свет мальчика артистка вышла на сцену и стала появляться перед публикой в нарядах, которые подчеркивали ее фигуру.

Особенно заметны ее формы стали с наступлением тепла, когда Топурия улетела в Грузию, а потом в Европу, откуда порадовала фолловеров свежими отпускными снимками. Теперь же звезда вернулась в Москву, где вновь продемонстрировала свои формы, облачившись в супертрендовый полосатый топ. Подобные вещи, сшитые будто из полотенца, ранее рекомендовал своим зрительницам стилист Александр Рогов на авторском проекте YouTubе Rogov live.

Топ великолепно подчеркнул бодрые яблочки-груди Кети Топурии и показал тонкую линию пресса. Перед этим зрелищем не устоял даже Тимати, который увидев фото артистки в этом облачении в Сети, одним из первых поставил свой лайк под ним.

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