«Попа с километр»: Ира Пинчук из «Дома-2» показала ягодицы, которые не смогла впихнуть в новые джинсы

Экс-участница проекта Ирина Пинчук, недавно ставшая мамой, поправилась на шесть размеров

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук чуть больше месяца назад стала мамой, подарив своему мужу Араю Чобаняну сына. Во время беременности Ирина себе ни в чем не отказывала и в результате поправилась на тридцать килограммов.

Часть из них ушла сразу после родов, а часть осталась с Ириной, что ее жутко выводит из себя. Ира Пинчук частенько делится в микроблоге видео, на которых высмеивает собственный лишний вес.

Подписчики успокаивают молодую маму, утверждая, что она не толстая. А между тем, отправившись покупать себе новые джинсы, Ира Пинчук пришла в ужас, когда не смогла влезть в брюки 38-го размера. В микроблоге экс-участница «Дома-2» поделилась видео из примерочной.

«Теперь только попробуйте мне сказать, что я не толстая! – говорит Ирина Пинчук в кадре. — Просто ни в какую, вообще не налезает. Толстуха! Бесит».

Ирина призналась, что до беременности носила одежду на шесть размеров меньше, чем сейчас.

«Дожили, класс. Попа с километр, у меня сороковой размер! А раньше 34-й был велик», — добавила Ирина Пинчук.

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