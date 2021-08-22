«Какая-то школьница»: Ира Пинчук показала молодую маму, катающую коляску с внуком

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук не скрывает, что родительница активно помогает ей справляться с маленьким сыном.

Бывшие участники «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян 19 июля впервые стали родителями. На свет появился сын пары. На родах у Ирины присутствовал не только счастливый отец мальчика Арай Чобанян, но и бабушка, мама Пинчук, Инна Клименко.

Сейчас она – главная помощница молодых родителей. Сын Пинчук и Чобаняна очень крикливый малыш, экс-участница реалити-шоу жаловалась подписчикам на невыносимые истерики, которые устраивает малыш. Так что, без поддержки мамы и бабушки Ире Пинчук и Араю Чобаняну пришлось бы очень туго.

Ира Пинчук рассказала фанатам, что мама побудет с ними еще некоторое время, а в сентябре она планирует отправить ее куда-нибудь на отдых.

Сейчас же Инна Клименко почти все время находится с внуком. Ира Пинчук восхищается самоотверженностью мамы и ее молодостью и красотой. В сторис микроблога она показала видео, на котором запечатлено, как бабушка катает по торговому центру коляску с внуком.

«Приехали в торговый центр. Посмотрите. Просто не бабушка, а какая-то школьница, такая молодая», — говорит Ира Пинчук за кадром.

Стоит напомнить, что мамы Ирины Пинчук родила ее в пятнадцать лет, так что, сейчас ей всего 41 год.

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