«Стремительно набирается»: Ира Пинчук накануне родов озвучила, на сколько поправилась за беременность

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук находится на финальной стадии беременности. Срок уже тридцать восемь недель, в ближайшее время первенец Ирины и ее мужа Арая Чобаняна появится на свет.

Ира не скрывает, что во время ожидания малыша она очень сильно поправилась. В Instagram будущей мамы много видео, на которых очевидно, что стройная брюнетка превратилась за неполные девять месяцев в настоящего колобочка.

Поклонники поинтересовались у Иры, сколько же она прибавила в весе. Та поделилась видео, запечатлевшим, как она встает на весы. Прибор показал восемьдесят килограммов.

«И это с утра», — комментирует Ирина Пинчук за кадром.

Врачи, по признанию беременной, настоятельно рекомендовали ей начать сбрасывать вес. Ведь нормой для будущих мамочек является прибавка от 8 до 12 килограммов. Ира же почти в три раза превысила этот «норматив».

«Ровно плюс 30 килограммов. Сейчас вес очень стремительно набирается, поэтому сказали, немного сбросить», — поделилась Ирина Пинчук.

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