«Будем продавать квартиру в Москве»: Ирина Агибалова раскрыла, на каких условиях купила дом на Кипре

Знаменитая телебабушка, мама экс-участниц «Дома-2» Риты Марсо и Ольги Гажиенко Ирина Агибалова и ее муж Юрий обзавелись недвижимостью на Кипре.

Правда, ради этого они сначала продали огромный дом в Подмосковье, а теперь еще и намерены выставить на продажу квартиру в Москве. Иначе не осилят ипотеку на Кипре. Своими планами Ирина Агибалова поделилась с подписчиками.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы все поздравляете нас с покупкой дома, — обратилась телебабушка к фанатам. — Это безумно приятно. Покупка далась непросто. Мы оформили кредит в местном банке под 6 процентов годовых, 25 процентов – первый взнос. Из-за ипотеки нас очень сильно ломало. Мы очень переживали и переживаем. Было очень много бессонных ночей – надо, не надо. Я думала, сойду с ума. Но в итоге, решение было принято. Мы рискнули. Сейчас будем продавать квартиру в Москве, чтобы быстрее погасить ипотеку».

Ирина Агибалова добавила, что дом они с мужем выбрали по меркам Кипра маленький, как и хотели. К нему прилегает участок земли, тоже небольшой.

Теперь Ирина Александровна и ее муж Юрий Васильевич будут жить недалеко от младшей дочери Риты Марсо и внуков. Напомним, семья Риты переехала на Кипр почти два года назад.

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