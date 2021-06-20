Апартаменты почти за миллиард: как выглядит предполагаемая кипрская недвижимость Пугачевой и Галкина

По слухам, звезды еще четыре года назад купили апартаменты на Кипре.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин, как рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, могли приобрести недвижимость на Кипре. Этим летом их ждут в Европе. Со слов риелторов, апартаменты они приобрели еще четыре года назад.

Жители Лимассола говорят, что на стадии застройки Пугачева и Галкин приобрели пентхаус площадью 470 квадратных метров. Сегодня его стоимость оценивается в десять миллионов евро. Это почти 900 миллионов рублей. Апартаменты класса «люкс» уже сданы под ключ и ждут хозяев.

Рядом с апартаментами Пугачевой и Галкина через дорогу есть частный пляж. В комплексе спа-салон и крытый бассейн. Там есть четыре бутика и ресторан. Обслуживание телеведущему, правда, влетит в копеечку. В год юмористу придется платить более двух миллионов рублей. Содержание замка в деревне Грязь, к примеру, обходится в два раза дешевле.

Заметим, что риелтор в эфире программы подтвердил, что Пугачева и Галкин купили квартиру. «Это правда. Алла Пугачева не является исключением. И другие звезды покупали недвижимость на Кипре», — заметил он.

Напомним, что Ала Пугачева и Максим Галкин сыграли свадьбу десять лет назад. Познакомились же они еще в 2001 году.

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