Огонь, бабуля! 56-летняя Ирина Агибалова станцевала цыганочку в белом наряде

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова доказала, что есть еще порох в пороховницах.

Трижды мама и четырежды бабушка Ирина Александровна Агибалова разрушает все созданные ранее стереотипы о женщинах своего возраста.

Она хороша собой, стройна и полна жизненной энергии. Сейчас Ирина Агибалова вместе с мужем, детьми и их семьями отдыхает на Кипре. Семья экс-участницы «Дома-2» долгое время не собиралась полным составом. Младшая дочка Ирины Александровны почти два года назад переехала с мужем и детьми на Кипр на ПМЖ, и с тех пор общалась с родными только по видеосвязи. Но этим летом наконец-то появилась возможность встретиться в реале всем вместе.

Ирина Агибалова, судя по всему, пребывает в состоянии эйфории по этому поводу. Своим прекрасным настроением экс-участница «Дома-2» поделилась с подписчиками Instagram.

Она разместила видео, на котором запечатлено, как Ирина Александровна танцует цыганочку, облачившись в белоснежный костюм.

«Давно не танцевали? Тогда давайте немного потанцуем, улыбнемся, и мир станет чуточку добрее», — подписала Ирина Агибалова видео.

«Какая вы красотка, я восхищаюсь вами и вашей энергетикой», «Жить хочется, когда на вас смотришь», «Восхищаюсь вами! Здоровья вам крепкого и успехов во всем!», «Молодец, Ирина, все прекрасно! Мелодия и костюм на вас – огонь», — сделали Ирине Агибаловой комплименты в Сети.

Смотрите также