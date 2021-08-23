«Переезжаем в свое гнездышко»: Ирина Агибалова с мужем купили особняк на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем все-таки решились на переезд из Москвы на Кипр, где уже почти два года живет младшая дочь пары Рита Марсо со своей семьей. Какое-то время Ирина Александровна и Юрий Васильевич жили в съемных апартаментах, подыскивая дом, который бы их устроил по всем пунктам.

И такое жилище Ирина Агибалова в итоге нашла. В микроблоге телебабушка рассказала, что они с мужем готовятся к новоселью.

«Совсем скоро, может, даже через неделю, мы переезжаем в свое гнездышко. И тогда, наконец-то, я начну готовить на своей кухне», — поделилась Ирина Агибалова.

Она призналась, что решение приобрести дом на Кипре далось им с мужем непросто.

«Много бессонных ночей, валерианы и слез. Но решение принято, и уже даже куплен мангал. Так что, будем жарить шашлыки, как раньше, и ждать в гости детей и внуков», — добавила Ирина Агибалова.

Телебабушка уже начала обустройство территории особняка. Она показала, где посадит туи. А затем переместилась на кухню нового дома, продемонстрировав, какой техникой они с мужем уже укомплектовали помещение.

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