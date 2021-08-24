«Отдыхательный семейный лук»: Прилучный облачился с детьми от Муцениеце в одном стиле

Актер появился на пляже с дочкой и сыном в купальных нарядах из одной ткани.

Павел Прилучный решил устроить тайную вылазку с наследниками в жаркие страны. Нет, конечно, скрывать своего отпуска от поклонников артист не стал. Но геолокацию в социальных сетях тоже не поставил.

На снимках, которые «мажор» разместил в Сети, Тимоша и Мия счастливо проводят время с отцом, плескаясь в бассейне, море и катаясь на белоснежной яхте. Павел, как оказалось, основательно подготовися к поездке и приобрел специально купальные наряды из одинаковой ткани голубого цвета: себе и сыну – шорты, дочке – монокини.

«Отдыхательный семейный лук», — подписал он фото в Instagram.

Напомним, Павел Прилучный 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих наследников. В прошлом году они официально прекратили отношения, дети остались жить с мамой. Актер забирает сына и дочь на выходные, берет с собой в турпоездки.

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