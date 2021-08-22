Словно школьница: Агата Муцениеце устроила зажигательные танцы в наряде «белый верх и черный низ»

В одной из последних Stories личного микроблога артистки Агаты Муцениеце появилась запись знаменитости в комбинации белоснежных и черных оттенков. Примечательно, что в наряде школьницы или офисного работника актриса станцевала для Tik-Tok.

Отметим, что в последнее время звезды российского шоу-бизнеса вне зависимости от возраста записывают танцевальные ролики в Tik-Tok. Агата Муцениеце не стала исключением. Перед тем, как отправиться на концерт, исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» записала яркое видео с танцами.

Агата в белоснежной рубашке с V-образным вырезом подогнула рукава. Артистка добавила к блузке кожаные шорты-бермуды черного цвета. А на ноги надела высокие ботфорты на тракторной подошве. Волосы Муцениеце собрала в гладкий хвостик.

«И загуляю!», — спела Агата, приплясывая и размахивая руками.

Напомним, пока актриса уделяла время себе любимой, ее бывший муж улетел на отдых с их общими детьми. Павел Прилучный показал, как Мия и Тимофей Прилучные веселились и катались на чемоданах в аэропорту. К слову, ранее актер провел отпуск с новой избранницей на Мальдивах.

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