Макеева предоставила документ, что ее крымское венчание с Мальковым было законным

Актриса Анастасия Макеева в Instagram предоставила документ, в котором подтверждено, что ее венчание со строителем Романом Мальковым в Крыму было законным. Как отметила звезда, всем надо быть чуть добрее и светлее, а не строить козни за спиной.
«Наша «черная королева» с цветом волос пшеницы так подробно подошла к говнокиданию, что даже не поленилась отправить запрос в епархию Симферополя, чтобы хоть как-то испортить нам жизнь. И вот ответ в очередной закрытой группе «отказ». Наше венчание абсолютно законно».
Как отметила Анастасия Макеева, степень ненависти бывшей жены Романа Малькова просто поражает ее своими масштабами. По ее словам, ей бы самой никогда в голову не пришло заниматься подобной мерзостью.
Ранее экс-жена строителя Романа Малькова Светлана, которая осталась одна с детьми после ухода мужа в другую семью, направила запрос в Симферопольскую и Крымскую епархию. Она засомневалась, что венчание Малькова и Макеевой было законным.