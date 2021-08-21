Макеева предоставила документ, что ее крымское венчание с Мальковым было законным

Как отметила актриса, всем надо быть чуть светлее и добрее.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram предоставила документ, в котором подтверждено, что ее венчание со строителем Романом Мальковым в Крыму было законным. Как отметила звезда, всем надо быть чуть добрее и светлее, а не строить козни за спиной.

«Наша «черная королева» с цветом волос пшеницы так подробно подошла к говнокиданию, что даже не поленилась отправить запрос в епархию Симферополя, чтобы хоть как-то испортить нам жизнь. И вот ответ в очередной закрытой группе «отказ». Наше венчание абсолютно законно».

Анастасия Макеева

Как отметила Анастасия Макеева, степень ненависти бывшей жены Романа Малькова просто поражает ее своими масштабами. По ее словам, ей бы самой никогда в голову не пришло заниматься подобной мерзостью.

Ранее экс-жена строителя Романа Малькова Светлана, которая осталась одна с детьми после ухода мужа в другую семью, направила запрос в Симферопольскую и Крымскую епархию. Она засомневалась, что венчание Малькова и Макеевой было законным.

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