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«Я для тебя умерла»: Макеева обратилась к затравившей ее экс-жене своего нового мужа

На звезду театра и кино свалились настоящие беды.

«Я для тебя умерла»: Макеева обратилась к затравившей ее экс-жене своего нового мужа
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

На днях актриса и телеведущая Анастасия Макеева перенесла нервный срыв, на фоне которого у нее случилась потеря голоса. К тому же, случилось это с ней прямо на гастролях, график которых расписан плотно, и каждый день выходы на сцену в разных городах и странах. Звезда в своих злоключениях обвинила бывшую жену своего возлюбленного и ее последователей – своих хейтеров, затравивших ее в соцсети.

Кровоизлияние в связках теперь актриса исправляет серьезным лечением. Параллельно она отмахивается от злопыхателей и публично обратилась к Светлане Мальковой, которая, как уверена звезда, виновна в случившейся с ней беде

«Света, более не упоминай мое имя, я для тебя умерла. Хочешь тратить время на суды, а не на воспитание детей, — дело твое», — обратилась звезда к экс-жене Романа Малькова.

Макеева подчеркнула, что все, что происходит между ней и бывшей женой Малькова – это настоящий пиар. Поэтому призвала Светлану решать все претензии через суд, а не устраивать травлю в Интернете.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan/

Напомним, Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае, но встречаться с ним начала год назад, когда мужчина приехал в Москву на заработки и устроится делать дачу актрисе. На тот момент он был женат, у него четверо детей. И после свадьбы экс-жена нового избранника звезды ополчилась на бывшего и его новую пассию.

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