Панорамная терраса, огромные окна: как выглядит необычный особняк Соколова из «Уральских пельменей»

Жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram показала шикарный особняк звезды, в котором они живут вместе с детьми.

Особняк Дмитрия Соколова поражает своим изяществом и необычным видом. У шоумена имеется шикарная панорамная терраса, в двухэтажном доме огромные окна. Коттедж выглядит очень красиво.

При этом Ксения Соколова показала подсолнух, который вырос около особняка. «Кормили птиц весной и вот такая радость вылезла под осень. Все сорняки под газон пропололи, а его жалко», — заметила жена Дмитрия Соколова.

Напомним, что у Дмитрия Соколова с женой, которая в прошлом выступала за команду КВН «Ирина Михайловна», трое общих детей. Дочь Маша появилась на свет в 2012 году. Сын Иван спустя три года. Наконец, в 2017 году у пары на свет появилась дочь София. Также у Дмитрия Соколова есть двое взрослых наследников от первого брака – сын Александр и дочь Анна.

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