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«Моя Шоня!»: жена Соколова из «Уральских пельменей» поздравила дочь шоумена с днем рождения

Софии, которая очень похожа на юмориста, исполнилось уже четыре годика.

«Моя Шоня!»: жена Соколова из «Уральских пельменей» поздравила дочь шоумена с днем рождения
Дмитрий Соколов с женой. Фото: instagram.com/dk_sokolove/

Жена Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» Ксения в Instagram тепло поздравила с днем рождения их общую дочь Софию. На кадре девочка стоит в красивой юбочке и кофточке. На голове у нее элегантная шляпка.

София Соколова
София Соколова. Фото: instagram.com/dk_sokolove/

«С днем рождения, моя Шоня!» — подписала кадр Ксения Соколова.

Отметим, что София – младшая дочь Дмитрия Соколова. Кроме того, от второй жены у него есть дочь Мария и сын Иван. Им восемь и шесть лет соответственно.

Заметим, что у Дмитрия Соколова также есть два наследника от первой супруги. Они уже достаточно взрослые ребята. Сыну Александру 29 лет, а дочери Анне – 19.

Дмитрий Соколов – один из основателей команды КВН «Уральские пельмени». Он один из акционеров коллектива. В составе «Уральских пельменей» он стал чемпионом Высшей лиги 2000 года.

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