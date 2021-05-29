«Рыбы — полная морозилка»: жена Соколова из «Уральских пельменей» показала, что он привез из деревни

Жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram показала, с какими припасами юморист приехал домой из деревни.

«Сейчас схожу морозилку сфотографирую. Это наши яички от курочки. Клюковку папа привез. А сам папа, какой наш папа», — отметила Ксения Соколова и показала своего любимого супруга.

«Дима приехал из деревни. Яички от наших курочек, клюква, купленная по пути домой, рыбы полная морозилка. Всем любви!»

Ксения Соколова

«Наш обожаемый Дима», «Такой же он и на экране. Обаятельная улыбка и добрый взгляд. Счастья вам и вашей семье. Благополучия и благосостояния», «Добытчик. Всегда обаятелен. У вас очень дружная семья. Желаем вам успехов», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Дмитрия Соколова с молодой женой трое общих детей. Все свое свободное время шоумен старается проводить с наследниками. Кроме того, у юмориста есть еще двое детей от первого брака.

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