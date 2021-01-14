«Доброе утро, родные!»: Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» нежно прижал к себе сына и дочь

Молодая казахская жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram разместила нежный кадр, на котором юморист сидит за столом, а его счастливые дети облепили отца со всех сторон. На кадре вместе с папой пятилетний Иван и трехлетняя София. Шоумен безумно доволен.

«Доброе утро, родные!» — подписала кадр Ксения Соколова.

Напомним, что у Дмитрия Соколова от казахской жены, которая младше его на 23 года и с которой он живет вместе уже 14 лет, трое детей. Кроме Вани и Софьи есть еще дочка Мария. Ей уже восемь лет. Семья живет в загородном коттедже.

Кстати, всего у Дмитрия Соколова пятеро детей. От первого брака с девушкой по имени Наталья, с которой он познакомился в студенческом стройотряде, есть сын Александр и дочь Анна. Старшему наследнику звезды «Уральских пельменей» 28 лет, а дочери от первого брака 18 лет.

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