Тимати и Анастасия Решетова снова вместе?
Видео
Женщины за 50: как сложились судьбы актрис «Секса в большом городе»
Видео

«Доброе утро, родные!»: Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» нежно прижал к себе сына и дочь

Добрый кадр в соцсетях опубликовала жена шоумена Ксения.

«Доброе утро, родные!»: Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» нежно прижал к себе сына и дочь
Дмитрий Соколов с женой. Фото: instagram.com/dk_sokolove/

Молодая казахская жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в сторис Instagram разместила нежный кадр, на котором юморист сидит за столом, а его счастливые дети облепили отца со всех сторон. На кадре вместе с папой пятилетний Иван и трехлетняя София. Шоумен безумно доволен.

Дмитрий Соколов с детьми
Дмитрий Соколов с детьми. Фото: instagram.com/dk_sokolove/

«Доброе утро, родные!» — подписала кадр Ксения Соколова.

Напомним, что у Дмитрия Соколова от казахской жены, которая младше его на 23 года и с которой он живет вместе уже 14 лет, трое детей. Кроме Вани и Софьи есть еще дочка Мария. Ей уже восемь лет. Семья живет в загородном коттедже.

Кстати, всего у Дмитрия Соколова пятеро детей. От первого брака с девушкой по имени Наталья, с которой он познакомился в студенческом стройотряде, есть сын Александр и дочь Анна. Старшему наследнику звезды «Уральских пельменей» 28 лет, а дочери от первого брака 18 лет.

Смотрите также: 

Тэги

Дмитрий СоколовДмитрий Соколов последние новостиКсения СоколоваНовости googleшоу "Уральские пельмени"