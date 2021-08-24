«Он разыскивал библиотеку Ивана Грозного»: второй муж Алены Яковлевой увлекся своей фантазией

Как отметила актриса, муж стал вести себя неадекватно, потому что был по жизни большим фантазером.

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором официальном браке с кинорежиссером Кириллом Мозгалевским.

«Меня вызвали сниматься в рекламе. Причем перепутали с актрисой Еленой Яковлевой. И я пришла к Кириллу. Он понял, что я не Елена Яковлева, но ничего мне не сказал. Сразу стал предлагать мне огромное количество разных проектов. Вскоре он предложил мне жить вместе. Он меня огреб своей энергетикой. Но он совершенно не может жить семейной жизнью. Это такой одинокий волк, творческий человек». Алена Яковлева

Как отметила Алена Яковлева, в какой-то момент Кирилл Мозгалевский просто исчез из ее жизни. «Он разыскивал библиотеку Ивана Грозного. Такой большой фантазер. Уехал во Францию и немножко сошел с ума. У него появилась там какая-то русская актриса. Он забыл, что у него есть семья. Я задала вопрос: Давай разводиться?» Он сказал, что я фантазирую. В результате он все равно ушел. Так и должно было быть. Я и хорошее, и плохое заслужила в этой жизни», — заметила Алена Яковлева.

Напомним, что Алена Яковлева – дочь знаменитого актера Юрия Яковлева. Она — народная артистка России.

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