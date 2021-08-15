Ягодки, шпинат и клубника — все с огорода: Лиза Галкина сама приготовила на кухне летний салат для отца

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился свежими домашними кадрами, запечатлев, как его семилетняя дочка Лиза приготовила летний салатик на кухне. Для этого Лизе понадобились свежие фрукты, а вот некоторые ягоды она собрала на участке. У Максима Галкина в деревне Грязь есть своим теплицы: с помидорами, перчиками, огурцами, кабачками, укропом, петрушкой. Но Елизавете понадобилась только садовая клубника и еще шпинат. А вот бананы с голубикой они купили в деревенском магазине.

«Мы еще туда шпинатика добавили», — похвасталась Лиза. «Итак, это салат? Я, честно говоря, его уже попробовал. Просто объедение! Что ты смеешься то?» — спросил у дочки шоумен. «Я улыбаюсь, я радуюсь, что у нас такой салатик вкусный», — ответила Лиза. «Так, это папе за папу», — уточнил Максим, накладывая себе еще одну порцию летнего салатика.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева на завтрак кормит семилетних двойняшек Гарри и Лизу самой простой едой, без излишеств. Так, малыши с большим аппетитом лакомятся сосисками и поджаренными тостами с сыром. Никаких вкусностей от родителей они не требуют.

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