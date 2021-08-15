Без изысков, самая простая еда: Пугачева накормила двойняшек Гарри и Лизу сосисками на завтрак

Дети примадонны отечественного шоу-бизнеса привыкли к самой обычной кухне, никаких особых деликатесов они не требуют.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин делился домашними кадрами, которые были сделаны на кухне в подмосковном особняке в деревне Грязь. Муж примадонны отечественной эстрады запечатлел, как двойняшки Гарри и Лиза с большим аппетитом поглощали свой завтрак. Причем, еда на столе у Аллы Борисовны была самой простой, никаких изысков и деликатесов. Дети певицы привыкли к обычным блюдам, они не требуют вкусностей.

Лиза на своей тарелочке даже выложила рожицу для снеговика — использовав вместо морковки для носа спелую клубнику, а улыбку сделала из нарезанной кружочками сосисок. На столе также были свежие фрукты, ягоды и яблочное повидло.

«Выглядит очень аппетитно», «Уплетают за обе щеки», «Кто бы мог подумать, что Алла для двойняшек отваривает сосиски», «Как в самой обычной семье, класс!», «О-о! Сосисочки, вкуснота», «Сама бы слопала с удовольствием», «К сосисками горошка не хватает, как в нашем советском детстве», — пишут фолловеры.

«Это снеговик — смотри, красный нос, а это глазки!» — похвасталась своим кулинарным шедевром Лиза. «А ты завтракаешь с автоматом? Гарри Максимыч, что это?» — спросил у сынишки шоумен, удивляясь, что Гарри даже на кухню пришел со своими игрушками.

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