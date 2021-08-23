Счета Филиппа Киркорова частично заблокированы налоговиками

При этом у артиста нет крупных долгов.

Федеральная налоговая служба частично приостановила операции по некоторым банковским счетам индивидуального предпринимателя Филиппа Киркорова. На такой шаг налоговики пошли, чтобы взыскать с известного певца различные сборы, пени и штрафы. Весной 2021 года сотрудники Таганского районного суда Москвы несколько раз привлекали артиста к административной ответственности за не вовремя исполненные судебные решения.

Об этом сообщает ФАН, отмечая, что к концу лета все долги «короля российской эстрады» оплачены, не считая нескольких мизерных штрафов ГИБДД. Однако, несмотря на отсутствие претензий со стороны приставов, счета Киркорова все еще не разблокированы.

Издание также отмечает, что тяжба певца с латвийским банком, который требовал деньги с артиста за неисполненные обязательства по кредиту, завершилась. Филипп вышел победителем из этой истории.

больше по теме Киркоров и Джиган устроили погром на звездной вечеринке в одном из ресторанов Греции Музыканты в какой-то момент стали прилюдно бить посуду.

Напомним, ранее сообщалась, что кризис 2020 года больно ударил по кошелку звезды: две крупные компании певца серьезно потеряли в доходах. В результате бывший муж Пугачевой обеднел почти на 160 миллионов рублей.

Смотрите также: