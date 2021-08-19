«Беременна?»: Asti запечатлелась с Киркоровым, блеснув округлившимся животиком

Анна Дзюба, более известная под сценическим псевдонимом Asti, минувшей зимой вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах, а после вернулась в Москву, где артистка возобновила концертную деятельность. Накануне Анна прибыла в Сочи, где коллектив Artik&Asti примет участие в песенном конкурсе «Новая волна». В своем микроблоге она поделилась фотографиями, на которых позировала в объятиях Филиппа Киркорова.

«Кстати, в этом году мы не только выступающие артисты, но и будем членами жюри.

Спасибо Игорю Крутому за приглашение. «Новая Волна», начинаем», — написала Анна.

Фанаты, увидев округлившийся животик, заподозрили Asti в беременности.

«Беременна? Животик? Ура! Кажется, кто-то скоро станет мамой», — писали пользователи Сети.

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