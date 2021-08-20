«Две звезды дома – это много»: мама Давида Манукяна высказалась о будущей невестке

Анна Манукян вновь дала понять, что Ольга Бузова не была подходящей парой для ее любимого сына.

Мама блогера, музыканта и телеведущего Давида Манукяна, которая сразу после разрыва сына с Ольгой Бузовой, нелестно отозвалась о его экс-избраннице, вновь пнула теледиву.

Родительница Давы дала интервью, в котором в числе прочего рассказала, какой видит свою идеальную невестку. Анна Манукян считает, что та не должна быть звездой и конкурировать с ее талантливым отпрыском.

«Думаю, что две звезды дома — это много. Один должен быть спокойным, более ориентированным на дом, на детей. Не обязательно домохозяйка, но чтоб могла обеспечивать в доме спокойствие и уют. Думаю, что Давид не выберет домохозяйку», — высказалась мама Давы во время интервью YouTube-шоу «Тата Тут».

Она также добавила, что хочет видеть рядом с сыном человека надежного, преданного и любящего.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в январе этого года. Их разрыв сопровождался скандалом, во время которого Анна Манукян обрушилась с критикой на несостоявшуюся невестку.

Между тем, роман с Ольгой Бузовой сделал Даву популярным. Его стали приглашать в телевизионные проекты, вместо экс-возлюбленной он стал вести реалити-шоу «Дом-2».

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