«Добро пожаловать в семью, малыш!»: Ида Галич сделала дорогой подарок на свой день рождения

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Иды Галич появились кадры знаменитости возле ее новенького автомобиля. Примечательно, что машину стоимостью более 30 миллионов рублей подруга Насти Ивлеевой приобрела на свой 31 день рождения.
Бывшая жена бизнесмена Алана Басиева позировала возле глянцевого капота люксового автомобиля цвета электрик. Ида в костюме свободного кроя цвета слоновой кости, сливочных кроссовках с бежевыми вставками и в темных очках вальяжно встала рядом с подарком себе любимой.
«Не верится, ущипните меня. Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит Роллс, я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления», — порадовалась Галич собственному успеху.
Машина была украшена большой сиреневой лентой. А перед ней красовалась корзина белых роз.
Знаменитые друзья Иды оставили комментарии под фото телеведущей. Блогер Юлия Коваль, бизнесвумен Айза Долматова и певица Люся Чеботина восхитились цветом машины и порадовались за приятельницу и коллегу:
«Вау! Цвет — просто пушка. Поздравляем!», «Поздравляю, Идончик!!! Так и надо себя баловать», «Поздравляю, малышка! Ты топ!».