«Добро пожаловать в семью, малыш!»: Ида Галич сделала дорогой подарок на свой день рождения

«Не верится, ущипните меня. Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит Роллс, я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления», — порадовалась Галич собственному успеху.