С Казьминой встречался с 2005 года: выяснилось, когда Аршавин начал изменять Барановской

Долгие годы телеведущая даже не догадывалась, что муж ей неверен.

Телеведущая Юлия Барановская в своей книге «Все к лучшему», которая увидела свет в 2016 году, рассказала, как в жизни ее граждансокго мужа футболиста Андрея Аршавина появилась будущая жена журналистка Алиса Казьмина.

Выяснилось, что с Казьминой Аршавин начал тайно встречаться еще с 2005 года. В ту пору у Барановской и футболиста был еще только один общий ребенок. Сама Казьмина в те годы была замужем за экс-президентом комбината «Выборгская целлюлоза» Алексеем Казьминым.

«Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К моменту, когда тайное стало явным, лет восемь прошло. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог». Юлия Барановская

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Напомним, что Андрей Аршавин не нашел счастья в браке с Алисой Казьминой. Они расстались, несмотря на общую дочь Есению. Причиной, как не раз рассказывала журналистка, стали постоянные измены футболиста, сообщает eg.ru.

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