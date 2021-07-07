«У него наворачивались слезы на глазах»: Казьмина в деталях описала последний секс с Аршавиным

Как отметила журналистка, футболист хотел остаться с ней, но после интима расстроенный убегал к окну, где ждал такси.

Журналистка Алиса Казьмина в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1» в деталях описала свои последние интимные встречи с бывшим мужем-футболистом Андреем Аршавиным.

Как отметила Казьмина, в один прекрасный день игрок заявил, что больше они не будут жить вместе и он домой не придет. При этом даже когда стало ясно, что им больше не суждено быть вместе, спортсмен все-таки захаживал к ней на три часа. Он, как она выразилась, с холодом писал ей СМС: «Я буду через пять минут, раздевайся!»

«Когда он возвращался, то становился тем самым Андреем, которого я любила. У него наворачивались слезы на глазах. Он хотел остаться, но после интима убегал к окну и дожидался такси. Каждый из нас получал удовольствие. Он, как мужчина, — чисто физическое. Я — душевное. Было жестко. Я понимала, что меня рвет на куски. Он будет приходить очень долго, но сама его звала». Алиса Казьмина

Напомним, что Алиса Казьмина подарила Андрею Аршавину дочь Есению. Сейчас она живет с наследницей, а также детьми от предыдущих отношений в доме, который записан на мать Андрея Аршавина, Татьяну Ивановну. По суду журналистка должна покинуть коттедж, но пока этого не сделала. Она уверяет, что ей просто негде жить. Родительница спортсмена уже говорила, что пойдет до конца и нерадивую бывшую невестку оставит без крыши над головой.

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