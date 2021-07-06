«Она обглодала его до костей»: мать Аршавина рассказала, как Казьмина выкачивала деньги из ее сына

По словам Татьяны Ивановны, у ее наследника было долгое время просто ангельское терпение.

Мать футболиста Андрея Аршавина, Татьяна Ивановна, в эфире шоу «Прямой эфир», которое выйдет на телевидении в самое ближайшее время, с новой силой набросилась на бывшую жену спортсмена, журналистку Алису Казьмину.

«У Андрея ангельское терпение. Он так сильно пострадал от Алисы, и он ее еще жалеет. Она обглодала его до костей. Андрей не верит ни одному ее слову. Полтора года она его «кормила» всякой ересью, когда он играл в Казахстане». Татьяна Аршавина

Как отметила Татьяна Ивановна, ее сын ежемесячно высылал деньги Казьминой. Ее она считает профессиональной аферисткой, которая сегодня бьет на жалость всем. По словам матери Аршавина, Казьмина даже у нее брала деньги. Якобы на лечение. При этом Казьмина рассказывала байки, что участвует в спецоперациях неких спецслужб и ей нужна психологическая помощь после военных действий, в которых она участвовала.

больше по теме Казьмина раскрыла, что Аршавин был против рождения третьего ребенка Барановской Известный футболист якобы просил телеведущую прервать беременность.

Напомним, что Алиса Казьмина пока не выезжает из особняка матери Андрея Аршавина. Хотя по решению суда обязана это сделать. Она утверждает, что ей негде жить, сообщает «Комсомольская правда».

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