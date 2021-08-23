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Хозяюшка с помощником: вернувшаяся из отпуска Барановская устроила с младшим сыном от Аршавина пикник

Звезда экрана отсутствовала дома практически все лето.

Хозяюшка с помощником: вернувшаяся из отпуска Барановская устроила с младшим сыном от Аршавина пикник
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская все лето провела в путешествиях. Она побывала в нескольких уголках России, а также в зарубежных поездках, откуда привезла массу впечатлений, воспоминаний и ярких кадров для фотоархива. Теперь по возвращении домой многодетная мама старается вернуться к привычному укладу жизни.

В выходные Барановская вместе с детьми решила устроить пикник. На огороде у нее уже поспешил овощи и зелень, и собранные с грядки витамины мама с младшим сынишкой тут же пустили в дело. Она показала их с Арсением приготовления.

«Мы наконец дома! Захватываем солнечные летние деньки на любимой веранде и собираем урожай», — сообщила звезда экрана.

Юлия Барановская с младшим сыном
Юлия Барановская с младшим сыном. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

На снимке Юлия Барановская позировала при полном параде. Макияж и укладка помогли звезде вернуться к своему привычному образу. А то в поездках девушка делилась кадрами без косметики и укладки, чем смутила некоторых своих подписчиков.

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