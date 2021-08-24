«Прости, я орел, а ты – решка»: Элджей высмеял Ивлееву в своей новой песне «Она тебя любит»

Судя по всему, рэпер и телеведущая расстались не на совсем мирной ноте.

Рэпер Элджей высмеял в своей новой песни телеведущую Настю Ивлееву, с которой не так давно он расстался. Композиция музыканта получила название «Она тебя любит». В песне, в частности, есть такие слова:

«Я не твой, слышишь, больше я не твой! Ты мне нравилась прежней! Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Я устал тебе говорить… Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл. Просто ты была одной их тех, кто первый сжег мосты навсегда».

Элджей

В песне прослеживается, что рэпер больше ничего не хочет иметь общего с Настей Ивлеевой. Он намекает, что устал от этих непонятных отношений, в которых пришло самое время поставить точку.

Напомним, что Настя Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу в 2019 году. Несколько месяцев назад поклонники музыканта стали замечать, что он снял по какой-то причине свое обручальное кольцо. Недавно Настя Ивлеева подтвердила, что они с музыкантом расстались и теперь каждый пойдет свой дорогой, сообщает «Комсомольская правда».

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