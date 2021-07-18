Элджей отметил в комментариях с Ивлеевой, что очень сильно влюблен

17 июля популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева выложила в Instagram романтичное видео. На ролике она гуляет в рваных джинсах по парижской улочке и карикатурно изображает из себя влюбленную барышню.

«Ставь + если влюблен», — подписала ролик 30-летняя звезда.

Поклонники девушки тут же стали ставить плюсики в комментариях. А один из них оставил целых три больших плюса, и это был ее муж Алесей Узенюк, больше известный публике, как рэпер Элджей.

Напомним, с конца мая в прессе ходят слухи о том, что звездная пара рассталась и больше не живет вместе. Супруги сняли обручальные кольца и не появляются вместе с социальных сетях. К тому же, Элджей недавно выпустил грустную песню о расставании.

Что теперь он хочет сказать этими тремя плюсами? Очевидно, что очень сильно влюблен. Только в кого: в свою жену или уже нашел себе новую девушку?

Поклонники обеих звезд в комментариях разделились на два лагеря: одни уверены, что официальных развод не за горами, другие утверждают, что пара просто привлекает к себе внимание в преддверии новых проектов, например, грядущего альбома Элджея.

А как вы думаете, правда ли телеведущая и рэпер разбежались?

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