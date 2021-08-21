«Чуть не стоило мне жизни»: Ивлеева попала в больницу после признаний у Дудя про «пятнадцать сантиметров»

Наверняка, многие смотрели интервью Насти Ивлеевой блогеру Юрию Дудю. Инстадива тогда разоткровенничалась и наговорила журналисту много лишнего про свою личную жизнь. Например, по ее мнению, размер мужского полового органа должен быть более 15 сантиметров. В противном случае, по ее словам, — это приговор.

Интервью тогда побило все рекорды. Общественность буквально «взорвалась», а Ивлеева, не выдержав хейта, ушла в глубокую депрессию.

«Я так переживала, что на второй день после интервью у меня случился отек Квинке, это чуть не стоило мне жизни. Хорошо, что «скорая» приехала вовремя. Первое время была в дикой депрессии. Думала, что моя карьера разрушена», — отметила Настя.

Ивлеева призналась, что люди не обращали внимания на другие факты из жизни, о которых она рассказывала. Все прицепились к интимной теме. Но со временем блогер успокоилась. Ей даже в итоге понравилось, что тема стала мемом.

«Рекламные контракты не ушли, аудитория росла. Но хайпа на наших отношениях с тех пор я стала избегать». – подытожила Ивлеева.

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