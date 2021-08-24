В блеске шелка: Лера Кудрявцева появилась на вечеринке в блузке и ультрамодных палаццо кремового цвета

Телеведущая на этот раз отказалась от пышных обязывающих нарядов и надела «простой».

Телеведущая и шоувумен Лера Кудрявцева в этом году отметила свой 50-й день рождения. Она дважды мама и уже даже бабушка, хотя редко об этом напоминает и просит внука так себя не называть. Но факт в том, что на свой паспортный возраст яркая блондинка не выглядит уже давно. Секрет своей вечной молодости Лера видит в генетике и правильно подобранном имидже.

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Сейчас телеведущая, как и многие селебрити, находится в Сочи, где проходит фестиваль «Новая волна – 2021». Там красотка выступает ведущей мероприятий, а в свободное время успевает отдыхать и веселиться. На афтерпати творческого вечера Николая Баскова звезда появилась в шелковом костюме стиля кэжуал – блузке с коротким рукавом, больше напоминающей футболку, и модные брюки палаццо.

До сего дня Кудрявцеву можно было увидеть исключительно в вечерних нарядах, как того требовал дресс-код. Сейчас красотка решила, наконец, расслабиться и вышла в люди в «простом» образе, который позволил ей как следует развлечься и от души потанцевать.

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