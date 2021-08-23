Лера Кудрявцева появилась на вечеринке в желтой блузке и пышной юбке макси-длины

С 19 по 25 августа в Сочи проходит музыкальный фестиваль «Новая волна – 2021». Каждый день на протяжении этой недели на площадке мероприятия проходят выступления самых разных звезд. Среди участников уже отметились София Ротару, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ольга Бузова и многие другие.

Ведущей многих мероприятий на «Новой волне» стала Лера Кудрявцева. Знаменитая блондинка продумывает каждый свой наряд, прежде чем предстать перед публикой. И накануне вновь сразила окружающих очередным ярким образом.

Теледива появилась в ярко-желтой блузке с воротником бадлоном, подплечниками и манжетами с кисточками из бахромы, украшенной узором из вышитого бисера.

Низ наряда оказался пышной черной юбкой со шлейфом. Ее длина была настолько большой, что не оставила шансов на то, чтобы разглядеть туфли красотки. Кудрявцева весь вечер эффектно выходила из положения, придерживая юбку, а после мероприятия показала костюм во всей красе.

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