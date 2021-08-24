Эффектная и стильная: Николай Басков вывел на красную дорожку свою моложавую маму

В Сочи с 19 по 25 августа проводится музыкальный фестиваль «Новая волна – 2021». Наряду с конкурсом молодых вокалистов на площадке мероприятия ежедневно проходит масса выступлений и встреч. Накануне творческий вечер дал Николай Басков. Перед тем как выйти на сцену, артист появился на традиционной красной дорожке, но не один, а в компании своей красивой и моложавой мамы.

Мама Николая Баскова Елена Николаевна часто посещает концерты своего знаменитого сына. И, конечно, творческий вечер «натурального блондина» на «Новой волне – 2021» не стал исключением.

На красной дорожке Елена Николаевна предстала перед фотокамерами в красном платье в пол с трендовым принтом сезона polka dot, или «горошек» и ультрамодным отложным ажурным воротничком. Эффектная и стильная брюнетка привлекла внимание окружающих не только яркостью, но и моложавостью – в свои 65 лет мама Баскова выглядит очаровательно.

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