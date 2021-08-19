«Выглядит шикарно!»: София Ротару восхитила сияющей улыбкой и моложавым видом публику

София Ротару давно живет в Киеве. Она окружена родными: рядом с ней сын Руслан, невестка София, а также внуки. Не так давно певица отпраздновала день рождения. Свое 74-летие она отметила в Италии, где отдохнула в компании близких. Обычно артистка редко появляется на публике и почти не дает концертов. В этом году она порадовала поклонников своим появлением на «Новой волне» в Сочи.

На красной дорожке, а затем и на сцене Ротару предстала в струящемся платье в пол из переливающейся ткани жемчужного цвета. Воздушный наряд дополнял золотой пояс. Певица распустила волосы и сделала неброский макияж. Она грациозно передвигалась на сцене. Пояс подчеркнул ее талию, а вот рукава-крылья скрыли возможные изъяны. София Михайловна исполнила несколько своих хитов.

В зале сидела жена Гарика Мартиросяна Жанна. Она одарила комплиментом звезду.

«Выглядит шикарно!» — заявила девушка.

Целая очередь из фанатов выстроилась, чтобы вручить артистке цветы. Ротару осыпали комплиментами. Многие восхитились ее белоснежной улыбкой. Появились слухи, что у нее новые зубы. Также фанаты снова поразились тому, как молодо выглядит певица в 74 года. «Белая лебедь любви», «Умница! Не перестает удивлять», «Такая красивая», «Зубы ослепляют», «Неземная! Ах, какая женщина», «Вот это я понимаю артистка с большой буквы», — прокомментировали эфир пользователи Сети.

Смотрите также: