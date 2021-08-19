74-летняя София Ротару в струящемся платье с рукавами-крыльями выступила на «Новой волне»

Артистка приехала в Сочи ради песенного конкурса «Новая волна». Она исполнила несколько хитов и сорвала овации публики.

София Ротару не так давно отпраздновала день рождения. Певица с семьей живет в Киеве, но свое 74-летие она отпраздновала в Италии в кругу родных. Примечательно, что она выступает на сцене уже очень редко. Даже светских раутов артистка предпочитает избегать. Но из года в год она не пропускает «Новую волну», которую организовывает Игорь Крутой. 19 августа стартовал 19-й песенный конкурс.

В Сочи собрались многие знаменитости: Яна Рудковская, Сергей Лазарев, которые впервые привел детей на мероприятие, а также Полина Гагарина, Филипп Киркоров и другие известные персоны. Ротару появилась на красной дорожке в струящемся платье в пол. Платье с эффектом жемчужного мерцания с рукавами-крыльями дополнил золотой пояс. Певица распустила волосы и сделала неброский макияж.

На сцене она появилась с коллективом танцоров. София Михайловна исполнила несколько своих хитов. Она свободно двигалась по сцене. Артистка сорвала овации зрителей. Ведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева одарили ее комплиментами.

«Браво», — крикнула Лера.

Поклонники тоже восхитились не только выступлением артистки, но и тем, как она выглядит в столь зрелом возрасте. «Такая красотка», «Она всегда радует», «Наряд бесподобный», «Белый лебедь», — стали писать пользователи Сети.

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