«Такая стройняшка»: Ани Лорак в черном комбинезоне с глубоким декольте подразнила фигурой

Ани Лорак не скрывает, что следит за фигурой. Певица не так давно отпраздновала день рождения дочки Софии, которой исполнилось 10 лет. А вот самой звезде уже осенью исполнится 43 года, но некоторые поклонники признаются, что им сложно в это поверить. Артистка без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру в бикини, когда отдыхает на курортах. А на днях она приехала в Сочи, где проходит «Новая волна».

На сцене Лорак уже появилась несколько раз, исполнив хиты. Певица каждый раз подбирает себе броские образы для выхода в свет. При этом в обычной жизни она предпочитает носить лаконичные наряды. А 22 августа состоялась очередная вечеринка. На мероприятии она предстала в черном комбинезоне с глубоким декольте. Элегантный наряд подчеркнул осиную талию поп-дивы. Высокий хвост и вечерний макияж дополнили лук.

Певица разместилась за одним столиком с Филиппом Киркоровым. Они давно дружат, более того, артист является крестным папой ее дочки. Лорак блеснула формами перед гостями вечеринки.

«Какая крутая», «Лорак, вот это да», «Разрез на все сто цепляет», «Как на вас смотреть с таким декольте», «Такая стройняшка», «Очень худенькая», «Красотка, сама элегантность», «Как налюбоваться», «Очень миленькая», «Наряд идеальный, вы бомба», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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