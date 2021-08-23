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«Такая стройняшка»: Ани Лорак в черном комбинезоне с глубоким декольте подразнила фигурой

Певица выбрала соблазнительный образ для появления на вечеринке «Новой волны».

«Такая стройняшка»: Ани Лорак в черном комбинезоне с глубоким декольте подразнила фигурой
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак не скрывает, что следит за фигурой. Певица не так давно отпраздновала день рождения дочки Софии, которой исполнилось 10 лет. А вот самой звезде уже осенью исполнится 43 года, но некоторые поклонники признаются, что им сложно в это поверить. Артистка без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру в бикини, когда отдыхает на курортах. А на днях она приехала в Сочи, где проходит «Новая волна».

На сцене Лорак уже появилась несколько раз, исполнив хиты. Певица каждый раз подбирает себе броские образы для выхода в свет. При этом в обычной жизни она предпочитает носить лаконичные наряды. А 22 августа состоялась очередная вечеринка. На мероприятии она предстала в черном комбинезоне с глубоким декольте. Элегантный наряд подчеркнул осиную талию поп-дивы. Высокий хвост и вечерний макияж дополнили лук.

Певица разместилась за одним столиком с Филиппом Киркоровым. Они давно дружат, более того, артист является крестным папой ее дочки. Лорак блеснула формами перед гостями вечеринки.

Ани Лорак и Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov/

«Какая крутая», «Лорак, вот это да», «Разрез на все сто цепляет», «Как на вас смотреть с таким декольте», «Такая стройняшка», «Очень худенькая», «Красотка, сама элегантность», «Как налюбоваться», «Очень миленькая», «Наряд идеальный, вы бомба», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

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