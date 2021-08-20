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Ани Лорак вслед за Ларисой Долиной предстала на «Новой волне» в пиджаке оверсайз и брюках палаццо

Исполнительница отдала предпочтение струящейся фактуре и белоснежному цвету.

Ани Лорак вслед за Ларисой Долиной предстала на «Новой волне» в пиджаке оверсайз и брюках палаццо
Ани Лорак. Фото: Instagram.com/anilorak

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Ани Лорак появилась запись, в которой знаменитость поделилась своим образом для музыкального фестиваля «Новая волна-2021». Отметим, что артистка подчеркнула шоколадный загар кипенно-белым аутфитом.

Лорак украсила шею изящным колье из переливающихся прозрачных камней, слегка завила каштановые волосы и показала свою ослепительную улыбку на ковровой дорожке фестиваля. Там же певица похвасталась пиджаком с широкими плечиками и брюками палаццо. К слову, похожий наряд был у Ларисы Долиной. Вот только коллега Лорак предпочла фуксию, а не белый цвет наряда.

Что касается Лорак, артистка не стала надевать массивные украшения. Исполнительница сделала ставки на блеске. Лоск ткани, сияние камней на аксессуаре и ослепительная улыбка заменили увесистые бусы и браслеты.

Ани Лорак
Ани Лорак на ковровой дорожке. Фото: Instagram.com/anilorak

«Очень красивая, настоящий бриллиант», «Невероятная красотка», «Шикарная! Очень красивый, нежный образ. Любимый Ангел!», «Очень красивая! Вам идет белый цвет», «Невероятный образ и выступление», «Вам так идет белый цвет», «Каролиша, твой стиль – гармония вкуса и элегантности», «Красавица наша», — расщедрились на комплименты поклонники Ани Лорак.

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«Новая волна»Ани Лораквеликанский пиджакЗвездный стильЛариса Долинаоверсайзпалаццо