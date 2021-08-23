Что за ножки!: Пегова блеснула стройной фигурой в секси-шортиках из денима на велопрогулке

Актриса в последнее время заметно похудела и часто демонстрирует фигуру в открытых нарядах.

43-летняя Ирина Пегова в последнее время восхищает своих поклонников подтянутым видом и стройностью фигуры. Звезда приложила к этим изменениями немало усилий. Артистка постоянно занимается в тренажерном зале и не забывает про тренировки даже в отпуске. Будучи в Крыму, а потом и в Сочи знаменитость прихватила с собой лосины и топ и объявилась в местных спортивных комплексах.

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Кроме того, Ирина Пегова ведет активный образ жизни, постоянно путешествуя, много гуляя на свежем воздухе, и, катаясь на велосипеде. Одну из таких прогулок актриса запечатлела на видео для личного блога.

В кадре Пегова предстает в секси-шортиках из денима и белой футболке на велосипеде. Знаменитость рассказала, что едет из Антоповки под Выксой в город по делам, и она в восторге от дорожки, которую выложили брусчаткой.

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