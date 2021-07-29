«Просто морская звезда!»: Пегова в полосатом бикини устроила заплыв в бассейне

Актриса отдыхает в Сочи, не забывая про спорт и активный образ жизни.

43-летняя звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова всегда была дамой активной. Где бы она не оказалась — по делам или на отдыхе — актриса обязательно основательно исследует местность. Обойдет все уголки, отметится во всех знаковых местах, да еще в свой блог фотографии выложит с подробными сопровождающими текстами.

больше по теме Леди в платье и три парня в бермудах: Подольская предстала в Греции с двумя сыновьями и мужем Певица отдохнула на курорте со своими близкими.

Теперь же в поле зрения ее активностей добавился еще и спорт. Пегова хорошо похудела во время репетиций шоу «Ледниковый период». И решила поддерживать форму и дальше, регулярно занимаясь физкультурой. Даже на отдыхе знаменитость не забывает про тренировки, совершая утренние пробежки, посещая спортзал и много плавая.

Будучи в Сочи, она тоже сохранила свои привычки и много времени отдала плаванию. В личном блоге Пегова показала кадры из бассейна, примерив полосатый купальник.

«Девиз этих дней: «Плавать до умопомрачения!» В бассейне впервые в этом году, я за море!» — прокомментировала она фото.

Фолловеры Ирины не смогли остаться в стороне и с воодушевлением стали комментировать и лайкать снимки своей любимицы.

«Вы такая настоящая, красивая, загорелая! Просто морская звезда! Хорошего отдыха!», «Ирочка, вы прекрасны. Всегда жду ваши фото», «Пегова если что делает, то до умопомрачения. Как в творчестве, так и жизни. Удивительно активная женщина и актриса. Молодчина», «Море есть море. Ни с чем не сравнить. А вам удачи во всем! Ириночка, вы великолепны!» — откликнулись люди в комментариях.

Смотрите также